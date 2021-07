“Non c’è giustizia dove c’è abuso, no alla rieducazione con sopruso” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Immagini pubblicate solo qualche giorno fa, ma che risalgono a violenze avvenute e certificate (come si evince dall’alto numero di agenti della polizia penitenziaria indagati e in manette) lo scorso anno, mentre l’Italia stava affrontando i suoi primi mesi difficili di pandemia. E oggi Mario Draghi – in compagnia della Ministra della giustizia Marta Cartabia, ha fatto visita in quel teatro degli orrori immortalato dalle telecamere di sicurezza: il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Draghi in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere “Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma piuttosto ad affrontare le conseguenze della nostre sconfitte”. Il Presidente del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Immagini pubblicate solo qualche giorno fa, ma che risalgono a violenze avvenute e certificate (come si evince dall’alto numero di agenti della polizia penitenziaria indagati e in manette) lo scorso anno, mentre l’Italia stava affrontando i suoi primi mesi difficili di pandemia. E oggi Mario Draghi – in compagnia della Ministra dellaMarta Cartabia, ha fatto visita in quel teatro degli orrori immortalato dalle telecamere di sicurezza: il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Draghi in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere “Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma piuttosto ad affrontare le conseguenze della nostre sconfitte”. Il Presidente del ...

Advertising

borghi_claudio : Oh ma lui ha un'abilità non comune di essere sempre dalla parte sbagliata della logica, della civiltà, dell'economi… - CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - francescoseghez : Quota 100 ha creato i posti di lavoro promessi (soprattutto per i giovani)? La risposta (ormai scontata) è no. Il… - Miceli11Zaira : @matteomilani3 Adesso come adesso Chri non c’è nessuno per cui mettere quel vestitino spagnolo che mi è arrivato..… - caimhar : per me questa non è solo mancanza di professionalità ma anche di rispetto perché c’è gente che fa sacrifici per com… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Il problema della Macedonia del Nord con gli oli residui Linkiesta.it