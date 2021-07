Nessuna decisione UEFA sulle medaglie inglesi: tra ritiro e beneficenza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci sono alcuni post sui social che sembrano preannunciare una decisione storica dell’UEFA, che non avrebbe gradito il gesto di alcuni giocatori domenica sera a proposito delle medaglie inglesi immediatamente tolte dal collo. Secondo i nuovi laureati presso l’Università della vita, specializzati in ricondivisioni compulsive di fake news (come avvenuto martedì, a proposito della finta storia dei tifosi italiani picchiati a Wembley, come osservato con altro articolo), la massima organizzazione del calcio al mondo avrebbe deciso di ritirare il premio ai giocatori. Smentita la storia decisione ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci sono alcuni post sui social che sembrano preannunciare unastorica dell’, che non avrebbe gradito il gesto di alcuni giocatori domenica sera a proposito delleimmediatamente tolte dal collo. Secondo i nuovi laureati presso l’Università della vita, specializzati in ricondivisioni compulsive di fake news (come avvenuto martedì, a proposito della finta storia dei tifosi italiani picchiati a Wembley, come osservato con altro articolo), la massima organizzazione del calcio al mondo avrebbe deciso di ritirare il premio ai giocatori. Smentita la storia...

