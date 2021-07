Inter | Materazzi | “Inzaghi? Vorrei essere al suo posto | spero riprenda il discorso di Conte”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Bel passaggio quello daio aldi Simone. L’è una squadra importante, perè un’ottima opportunità; Simone è riuscito a ottenere risultati incredibili in biancoceleste, ma era anche in comfort zone, essendo lì da un ventennio. Adesso arriva in una società importante, ricostruito dalle macerie di ciò che era il gruppo storico del Triplete. L’adesso è una squadra solita, i complimenti vanno ad Antoniocomunque, sicuramente ha fatto un lavoro da dieci e lode; la speranza è che ...

Le dichiarazioni di Marco Materazzi, riferite alla nuova Inter di Simone Inzaghi, rilasciate in occasione della presentazione del calendario della Serie A 2021/2022. L'ex difensore nerazzurro e della nazionale ha parlato dell'approdo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter.