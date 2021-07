Il pranzo è servito | lamentele al gioco telefonico | ' trovatene uno più facile | che cavoli'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Puntata speciale questa de Ildel 14 luglio 2021. Anziché partire subito con le consuete sfide, Flavio Insinna e Ginevra Pisani hanno riproposto il quesito, ma questa volta accanto a loro era presente il notaio Rossella. Il conduttore ha voluto specificare che dopo si sarebbe tenuta la puntata classica con un altro. A darsi battaglia sono stati Francesco Maria da Perugia e la new entry Francesca da Grosseto. All'interno della trasmissione non sono mancate risate e tantissimo divertimento. Una signora, durante il...

mapuzio : @FrancescaCphoto Ma eri tu al pranzo è servito di oggi? ?? - faustomamberti : @stebellentani @FrancescaCphoto Il pranzo è servito su @RaiUno - Kdc1987Kdc : @FrancescaCphoto Ma eri tu al pranzo è servito?!?!? - mcalcan : @Lino_2701x @FrancescaCphoto Il pranzo è servito - nenneali : @FrancescaCphoto Che ci fai al Pranzo è Servito? ???? -

Flavio Insinna, lapsus a Il pranzo è servito durante il ringraziamento ai telespettatori Questa nuova stagione de Il pranzo è servito, a distanza di molti ...Il vastese Francesco Dell'Aquila interviene telefonicamente a "Il pranzo è servito", lo storico programma televisivo, attualmente condotto da Flavio Insinna, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 ...