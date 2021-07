Good Witch | lo show è cancellato | non ci sarà l’ottava stagione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Good Witch

ComingSoon.it

La cancellazione disembra aver colpito più il pubblico che i suoi protagonisti. Il cast della serie Hallmark, che terminerà con la stagione in corso, sembra averla presa con filosofia: ' Non piangere perché è ...arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio della rete americana Hallmark Channel dell'imminente conclusione di. La settima stagione del dramedy fantasy con Catherine Bell e James Denton , in onda negli Stati Uniti in queste settimane (in Italia nei prossimi mesi su Rai 2), è l'ultima e l'episodio ...La cancellazione di Good Witch sembra aver colpito più il pubblico che i suoi protagonisti. Il cast della serie Hallmark, ...È arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio della rete americana Hallmark Channel dell'imminente conclusione di Good Witch. La settima stagione del dramedy fantasy con Ca ...