Giulia Stabile a Tu si que vales al posto di Belen (Di mercoledì 14 luglio 2021) Belen Rodriguez è diventata mamam Luna Marì e Giulia Stabile arriva al suo posto a Tu si que vales: «È nel cast…». Sono iniziate le riprese di Tu si que vales, che tornerà in autunno con l’edizione numero 8. Tra le novità, quest’anno, l’assenza giustificata di Belen Rodriguez, che due giorni fa ha dato alla Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 14 luglio 2021)Rodriguez è diventata mamam Luna Marì earriva al suoa Tu si que: «È nel cast…». Sono iniziate le riprese di Tu si que, che tornerà in autunno con l’edizione numero 8. Tra le novità, quest’anno, l’assenza giustificata diRodriguez, che due giorni fa ha dato alla

Advertising

IlContiAndrea : La vincitrice di #Amici20 #GiuliaStabile non sostituirà #Belen (in maternità) alla conduzione di #Tusiquevales… - alexand08669566 : RT @distanzaglobale: Giorgio il monello tutto confuso che solo dopo capisce di aver ricevuto un gavettone da Giulia stabile - assvrdo : RT @sangiosbrando: siamo tutti un po' giorgio davanti a giulia stabile - sangiosbrando : siamo tutti un po' giorgio davanti a giulia stabile - mallantaner : Giorgio non ha ricevuto il gavettone, ma la benedizione dalla queen Giulia Stabile. -