Gino Paoli non sta bene | salta anche la sera finale di Umbria Jazz

(Di mercoledì 14 luglio 2021)non si esibirà allatadi. Il cantautore, stando a quanto riportato da Fanpage, ha una labirintite acuta e dopo aver quindi annullato lata romana all’Auditorium parco della musica, ecco il forfaitper quella umbra. La grande soirée di21 è prevista per domenica 18 luglio all’Arena Santa Giuliana. Il programma dellata vede confermati i tre set con Danilo Rea, i Funk Off e il Quinteto Astor Piazzolla. Le eventuali richieste di rimborso per ...

E nei giorni a venire altri grandi artisti si avvicenderanno sul palco principale e sulle altre location che sono il cuore pulsante di Umbria Jazz, da Imany ae Daniele Rea, da Angélique ...non sarà presente alla serata finale di UJ21 prevista per domenica 18 luglio all'Arena Santa Giuliana a causa di una indisposizione. Il programma della serata vede confermati i 3 set con ...Risate e lunghi applausi ieri sera, sul palco dell’ Arena Rendano, per il primo appuntamento della Rassegna #Restartlivefest - Il meglio dello spettacolo dal vivo. Solenghi e Lopez, assieme alla Jazz ...Gino Paoli non sarà presente alla serata finale di Umbria jazz 21 prevista per domenica 18 luglio all'Arena Santa Giuliana a causa di una indisposizione. Lo ha reso noto lo stesso festival. (ANSA) ...