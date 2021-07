Franciacorta Week sbarca in Versilia, un brindisi all’estate (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un palinsesto ricco di appuntamenti, in una meta balneare d’eccellenza. La Franciacorta Week sbarca in Versilia con una settimana di eventi dedicati: dopo il successo delle edizioni di Milano, New York e Tokyo, l’iniziativa approda infatti sulle spiagge toscane dal 13 al 20 luglio, trasformando le note località della zona (Forte dei Marmi, Viareggio, Seravezza, Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore) in un paradiso per gli amanti del vino. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un palinsesto ricco di appuntamenti, in una meta balneare d’eccellenza. La Franciacorta Week sbarca in Versilia con una settimana di eventi dedicati: dopo il successo delle edizioni di Milano, New York e Tokyo, l’iniziativa approda infatti sulle spiagge toscane dal 13 al 20 luglio, trasformando le note località della zona (Forte dei Marmi, Viareggio, Seravezza, Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore) in un paradiso per gli amanti del vino.

Advertising

quifranciacorta : RT @Franciacorta: Siamo felici di essere partner di Versilia Gourmet ed entusiasti della prossima Versilia Franciacorta Week. Scopri di più… - Cucina_Italiana : Franciacorta Week in Versilia: dove, quando, perché ???? #franciacorta #versilia. . - libertfly : Franciacorta Week Versilia, al via l’evento estivo dedicato ai wine lovers - PiacereIseo : Franciacorta Week Versilia, al via l'evento estivo dedicato ai wine lovers - Grazia - Marcel_Bel89 : Franciacorta Week Versilia, al via l’evento estivo dedicato ai wine lovers -

Ultime Notizie dalla rete : Franciacorta Week Franciacorta Week Versilia, al via l'evento estivo dedicato ai wine lovers Dal 13 al 20 luglio i vini della Franciacorta saranno i protagonisti di un'intera settimana di eventi sulle spiagge e nelle più belle località della Versilia. Ecco dove! La Franciacorta Week sbarca in Versilia. E dopo il successo delle edizioni di Milano, New York e Tokyo, le bollicine lombarde conquistano le spiagge dorate della Toscana. Per un'intera settimana, dal 13 ...

MILANO WINE WEEK 2021: l'innovazione che cambia il modo di promuovere, comunicare e vivere il mondo del vino Nello specifico sono già ufficiali i primi 8 District di Milano Wine Week 2021: il quartiere di Brera ospiterà il Consorzio per la Tutela del Franciacorta, Sempione la denominazione Asti Docg, la ...

In Versilia con Franciacorta Week Corriere del Vino Franciacorta Week Versilia, al via l’evento estivo dedicato ai wine lovers Dal 13 al 20 luglio i vini della Franciacorta saranno i protagonisti di un’intera settimana di eventi sulle spiagge e nelle più belle località della Ve ...

Covid. 888 Nuovi casi e tasso positività all’1,2%, 13 morti Sono 888 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime ventiquattro ore in Italia (ieri 1.391) a fronte di 73.571 tamponi (ieri 143.332) ...

Dal 13 al 20 luglio i vini dellasaranno i protagonisti di un'intera settimana di eventi sulle spiagge e nelle più belle località della Versilia. Ecco dove! Lasbarca in Versilia. E dopo il successo delle edizioni di Milano, New York e Tokyo, le bollicine lombarde conquistano le spiagge dorate della Toscana. Per un'intera settimana, dal 13 ...Nello specifico sono già ufficiali i primi 8 District di Milano Wine2021: il quartiere di Brera ospiterà il Consorzio per la Tutela del, Sempione la denominazione Asti Docg, la ...Dal 13 al 20 luglio i vini della Franciacorta saranno i protagonisti di un’intera settimana di eventi sulle spiagge e nelle più belle località della Ve ...Sono 888 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime ventiquattro ore in Italia (ieri 1.391) a fronte di 73.571 tamponi (ieri 143.332) ...