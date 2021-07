Federica Farinella, tutta la storia della ragazza scomparsa: la tv, i segreti e il ritrovamento (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ripercorriamo la storia di Federica Farinella, la ragazza scomparsa dal podere di famiglia il 2 settembre 2001, i cui resti sono stati ritrovati da un cacciatore nell'ottobre del 2020. La morte di Federica Farinella è una storia ancora non chiarita: la ragazza scomparsa il 2 settembre 2001 è stata ritrovata (o meglio, i suoi resti sono stati ritrovati) 19 anni dopo a pochi chilometri dal posto in cui era stata vista l'ultima volta, lì dove si erano concentrate le ricerche degli inquirenti. Chi era Federica ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ripercorriamo ladi, ladal podere di famiglia il 2 settembre 2001, i cui resti sono stati ritrovati da un cacciatore nell'ottobre del 2020. La morte diè unaancora non chiarita: lail 2 settembre 2001 è stata ritrovata (o meglio, i suoi resti sono stati ritrovati) 19 anni dopo a pochi chilometri dal posto in cui era stata vista l'ultima volta, lì dove si erano concentrate le ricerche degli inquirenti. Chi era...

Advertising

Pantocrax : @bestxnialler Non credo ne parlino, stasera dovrebbe esserci solo lo speciale su Federica Farinella. - NicoleJRidgway : RT @chilhavistorai3: Perché Federica Farinella mollò tutto? “Qualcosa era successo a Roma, ma non siamo mai riusciti a farla aprire”. L’ex… - Oriettagobbigm1 : @roastedbff Sto aspettando di capire cosa c'entra la storia di Federica Farinella .....abbinata alla situazione pol… - chilhavistorai3 : Perché Federica Farinella mollò tutto? “Qualcosa era successo a Roma, ma non siamo mai riusciti a farla aprire”. L’… - RobyJex : Aspettando la fiction Rai su Federica Farinella interpretata da Miriam Leone. #chilhavisto -