Emissioni - L'Europa propone lo stop alla vendita di auto endotermiche dal 2035 (Di mercoledì 14 luglio 2021) stop alla vendita di automobili nuove a combustione interna a partire dal 2035: è questa la proposta inserita dalla Commissione europea all'interno di Fit for 55, un pacchetto di provvedimenti in materia di ambiente, energia, trasporti, consumo del suolo e politiche fiscali volti a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le Emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Le proposte per i trasporti. In particolare, la Commissione ritiene necessaria "una combinazione di misure per affrontare l'aumento delle Emissioni nel trasporto su strada ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 luglio 2021)dimobili nuove a combustione interna a partire dal: è questa la proposta inserita dCommissione europea all'interno di Fit for 55, un pacchetto di provvedimenti in materia di ambiente, energia, trasporti, consumo del suolo e politiche fiscali volti a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre ledi gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Le proposte per i trasporti. In particolare, la Commissione ritiene necessaria "una combinazione di misure per affrontare l'aumento dellenel trasporto su strada ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Chi inquina pagherà di più. La commissione europea presenta oggi il maxipiano con gli strumenti per l'azzeramento d… - jacopogiliberto : RT @egazette1: Riduzione emissioni nette di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030, con Fit for 55, la Commissione europea adotta il pa… - egazette1 : Riduzione emissioni nette di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030, con Fit for 55, la Commissione europea ado… - pigidimitri : RT @pinelliman: @chiccotesta Cina ha superato Europa come emissioni pro capite. Sulle accumulate è come quando si faceva il discorso 'Eh, m… - ALisimberti : RT @Michele_Arnese: 'Le emissioni di CO2 derivanti dalle sole auto circolanti in Europa sono circa l’1% delle emissioni mondiali', dice Pao… -

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni Europa Esg, è arrivato il momento della S. Ecco i quattro pilastri della tassonomia sociale In questa cornice, l'Europa ha fatto la sua parte con le emissioni delle obbligazioni Sure create per alleviare le conseguenze sulla popolazione del Covid - 19. Fra climate change e tassonomia ...

L'idrogeno farà risparmiare all'UE 2 trilioni di euro, ma sarà verde o blu? Cresce la domanda di idrogeno in Europa Raggiungere la neutralità climatica continentale e ridurre quindi a zero le emissioni di CO2 sono due degli obiettivi primari dell'Unione europea per la metà ...

Un taglio alle emissioni: il piano dell'Europa Focus Yamaha riesamina il suo piano ambientale: neutralità carbonio entro 2050 Formulato per la prima volta nel 2018, oggi la Casa di Iwata lo aggiorna e fissa come nuovo obiettivo quello di puntare alla neutralità del carbonio in tutte le fasi delle sue attività commerciali ...

Città sostenibili: caratteristiche e importanza della mobilità elettrica Grazie ai mezzi condivisi è possibile decongestionare il traffico veicolare, ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell ... in auto o a bordo dei mezzi pubblici. L’Unione Europea ha diffuso ...

In questa cornice, l'ha fatto la sua parte con ledelle obbligazioni Sure create per alleviare le conseguenze sulla popolazione del Covid - 19. Fra climate change e tassonomia ...Cresce la domanda di idrogeno inRaggiungere la neutralità climatica continentale e ridurre quindi a zero ledi CO2 sono due degli obiettivi primari dell'Unione europea per la metà ...Formulato per la prima volta nel 2018, oggi la Casa di Iwata lo aggiorna e fissa come nuovo obiettivo quello di puntare alla neutralità del carbonio in tutte le fasi delle sue attività commerciali ...Grazie ai mezzi condivisi è possibile decongestionare il traffico veicolare, ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell ... in auto o a bordo dei mezzi pubblici. L’Unione Europea ha diffuso ...