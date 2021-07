Ema-Ecdc: vaccinazione eterologa è sicura ed efficace. LIVE (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Raccomandazione non definitiva ma buone basi scientifiche". Intanto pressing sul governo da parte di alcune regioni e categorie per l'utilizzo del green pass come strumento d'accesso a locali e spettacoli, come deciso in Francia. Sileri lo considera "un modo per evitare chiusure". Salvini: "Scelte estreme non piacciono né a me né a Draghi". Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Raccomandazione non definitiva ma buone basi scientifiche". Intanto pressing sul governo da parte di alcune regioni e categorie per l'utilizzo del green pass come strumento d'accesso a locali e spettacoli, come deciso in Francia. Sileri lo considera "un modo per evitare chiusure". Salvini: "Scelte estreme non piacciono né a me né a Draghi".

