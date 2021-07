Ddl Zan, Pillon: "I bambini hanno diritto a non essere acquistati su internet" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pillon sulle coppie gay: "bambini hanno diritto a non essere acquistati su internet" "Le coppie dello stesso sesso hanno tutto il diritto di stare insieme. Ma ovviamente l'attenzione del legislatore deve privilegiare i diritti del bambino. Che ha diritto alla mamma e al papa, e a non essere acquistato su internet". Lo dice il senatore leghista Simone Pillon intervenendo in Parlamento nel dibattito sul ddl Zan. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021)sulle coppie gay: "a nonsu" "Le coppie dello stesso sessotutto ildi stare insieme. Ma ovviamente l'attenzione del legislatore deve privilegiare i diritti del bambino. Che haalla mamma e al papa, e a nonacquistato su". Lo dice il senatore leghista Simoneintervenendo in Parlamento nel dibattito sul ddl Zan.

