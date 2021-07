Covid, Speranza: “Con variante Delta significativo aumento casi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La variante Delta sta producendo, in Europa e non solo in Europa, un significativo aumento dei casi che richiede a tutti noi la massima attenzione. E richiede alle autorità sanitarie di seguire il tutto con assoluta accortezza”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time, oggi alla Camera. “L’Ecdc, che è la nostra agenzia europea di riferimento per il controllo delle malattie, prevede che molto presto questa variante diverrà prevalente in tutta Europa – ha aggiunto – E tutti gli elementi fanno pensare che la stessa valutazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Lasta producendo, in Europa e non solo in Europa, undeiche richiede a tutti noi la massima attenzione. E richiede alle autorità sanitarie di seguire il tutto con assoluta accortezza”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, rispondendo al Question Time, oggi alla Camera. “L’Ecdc, che è la nostra agenzia europea di riferimento per il controllo delle malattie, prevede che molto presto questadiverrà prevalente in tutta Europa – ha aggiunto – E tutti gli elementi fanno pensare che la stessa valutazione ...

