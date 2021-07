Covid Fvg oggi, 42 contagi e zero decessi: bollettino 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 42 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Trentotto nuovi casi sono stati rilevati su 3.875 tamponi molecolari e una percentuale di positività dello 0,98%. Sono inoltre 1.850 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono cinque. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dei 42 nuovi casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 42 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 14, secondo i dati deldella regione. Trentotto nuovi casi sono stati rilevati su 3.875 tamponi molecolari e una percentuale di positività dello 0,98%. Sono inoltre 1.850 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono cinque. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dei 42 nuovi casi ...

Advertising

italiaserait : Covid Fvg, 42 contagi e zero decessi: bollettino 14 luglio - fisco24_info : Covid Fvg, 42 contagi e zero decessi: bollettino 14 luglio: I dati della Regione - lucarango88 : ??#FVG #Covid_19 #14luglio Nessun decesso. 38 casi su 3.875 tamponi molecolari (0,98%) e 4 casi su 1.850 test rap… - il_piccolo : Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 5. - ilgoriziano : #Covid19, crescono ancora i contagi in #Fvg, nuovi casi dall'estero. #ilgoriziano -