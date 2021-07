Convocati Napoli per il ritiro a Dimaro: out i nazionali e Ghoulam. Tanti giovani presenti in lista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Napoli è pronto per iniziare il ritiro a Dimaro Folgarida. La squadra partirà domani mattina e arriverà in Trentino nel primo pomeriggio. Intanto, la società ha diramato la lista dei Convocati. Ci sono Elmas, Lobotka e Zielinski, mentre mancano tutti gli altri giocatori impegnati in Europei e Coppa America. Out anche Faouzi Ghoulam. Ecco la lista completa. Portieri: Francesco Baietti, Valerio Boffelli, Nikita Contini, Hubert Idasiak. Difensori: Filippo Costa, Kalidou Koulibaly, Sebastiano Luperto, Kevin Malcuit, Kostas Manolas, Mario Rui, Amir Rrahmani, Alesandro ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilè pronto per iniziare ilFolgarida. La squadra partirà domani mattina e arriverà in Trentino nel primo pomeriggio. Intanto, la società ha diramato ladei. Ci sono Elmas, Lobotka e Zielinski, mentre mancano tutti gli altri giocatori impegnati in Europei e Coppa America. Out anche Faouzi. Ecco lacompleta. Portieri: Francesco Baietti, Valerio Boffelli, Nikita Contini, Hubert Idasiak. Difensori: Filippo Costa, Kalidou Koulibaly, Sebastiano Luperto, Kevin Malcuit, Kostas Manolas, Mario Rui, Amir Rrahmani, Alesandro ...

