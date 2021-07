Berrettini cittadino di Montecarlo, il giornalista Roncone: 'Comodo fare l'italiano e pagare meno tasse: torni qui da noi' (Di mercoledì 14 luglio 2021) 'Ho fatto un balzo quando ho visto un cittadino monegasco sul bus dell'Italia, fresca di titolo europeo'. Cioè il romano Matteo Berrettini? 'Si, lui. Vive a Montecarlo, quindi è un monegasco'. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) 'Ho fatto un balzo quando ho visto unmonegasco sul bus dell'Italia, fresca di titolo europeo'. Cioè il romano Matteo? 'Si, lui. Vive a, quindi è un monegasco'. ...

Advertising

LIRRIVERENTE3 : BELLO E BRAVO ma MATTEO divide il web: è cittadino di MONTECARLO? le tasse le paghi in italia #leggo #Berrettini - peterkama : BELLO E BRAVO ma MATTEO divide il web: è cittadino di MONTECARLO? le tasse le paghi in italia #leggo #Berrettini - FraLuna1109 : @Pitervu @David_Martigues Direi pari pari … adesso vado a fare un giro in bicicletta.. troppe emozioni oggi ( Berre… - del_cittadino : RT @tdrclaudio: Berrettini come uomo ha già vinto ?? - sdcarzano : Grazie per le emozioni che c’hai regalato!???? . . . #Berrettini #wimbledon @ Sportello del Cittadino -