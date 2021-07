Beautiful, anticipazioni 15 luglio: Flo affronta Sally, dopo aver scoperto la sua bugia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni 15 luglio: è scontro tra Flo e Sally. Come finirà? Intanto Wyatt … Beautiful, anticipazioni 15 luglio: Flo si reca da Sally per dirle che sa la verità Flo ha finalmente scoperto dal computer della Dottoressa Escobar, che Sally ha mentito, dicendo di essere malata terminale. Perciò va a casa sua ad accusarla, soprattutto per il suo comportamento con Wyatt. Wyatt racconta a Katie le sue intenzioni con Sally Wyatt non è ancora al corrente di cosa ha fatto la ex ed informa Katie di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 luglio 2021)15: è scontro tra Flo e. Come finirà? Intanto Wyatt …15: Flo si reca daper dirle che sa la verità Flo ha finalmentedal computer della Dottoressa Escobar, cheha mentito, dicendo di essere malata terminale. Perciò va a casa sua ad accusarla, soprattutto per il suo comportamento con Wyatt. Wyatt racconta a Katie le sue intenzioni conWyatt non è ancora al corrente di cosa ha fatto la ex ed informa Katie di ...

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #15luglio - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni dal 19 al 24 luglio 2021: Flo aggredita e rapita da Sally! - #Beautiful #Anticipazioni… - antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 18 al 24 luglio. Steffy ha un incidente in moto scontrandosi con l’auto di Bill e fini… - zazoomblog : Brave and beautiful anticipazioni: Cesur bacerà Suhan - #Brave #beautiful #anticipazioni: - zazoomblog : Beautiful anticipazioni al 24 luglio: Steffy ha un incidente in moto - #Beautiful #anticipazioni #luglio: -