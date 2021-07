Attentato di Nizza, cinque anni dopo la Promenade è tornata a vivere ma senza dimenticare (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si può tornare ad una vita normale dopo aver vissuto lo spaventoso Attentato terroristico che sconvolse Nizza la sera del 14 luglio 2016, alla Promenade des Anglais? No. Non inganniamoci, il tempo lenisce, non guarisce. La bestialità, la barbarie, il raccapriccio ti restano addosso. Cicatrice ostinata che non si rimargina. Anche la magnifica Prom’ rimessa a nuovo, pur maestosa ed affascinante, splendida cerniera tra il mare blu della Baia degli Angeli e i colori di “Nissa bella”, è ormai una cicatrice. Della memoria. Dell’illusione. Della vita che non è solo cartolina, ma è anche aspra, buia. Però. Però si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si può tornare ad una vita normaleaver vissuto lo spaventosoterroristico che sconvolsela sera del 14 luglio 2016, allades Anglais? No. Non ingamoci, il tempo lenisce, non guarisce. La bestialità, la barbarie, il raccapriccio ti restano addosso. Cicatrice ostinata che non si rimargina. Anche la magnifica Prom’ rimessa a nuovo, pur maestosa ed affascinante, splendida cerniera tra il mare blu della Baia degli Angeli e i colori di “Nissa bella”, è ormai una cicatrice. Della memoria. Dell’illusione. Della vita che non è solo cartolina, ma è anche aspra, buia. Però. Però si ...

