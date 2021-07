Wta Losanna 2021: programma e orari di mercoledì 14 luglio con Giorgi e Paolini (Di martedì 13 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Losanna 2021, per quanto riguarda la giornata di mercoledì 14 luglio. In campo le azzurre Camila Giorgi e Jasmine Paolini, le quali tenteranno di conquistare l’accesso al secondo turno del torneo svizzero, pioggia permettendo. Sul centrale, Francesca Di Lorenzo aprirà il programma affrontando Stefanie Voegele, beniamina di casa. Di seguito il programma completo dell’evento elvetico. programma WTA Losanna 2021 ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, per quanto riguarda la giornata di14. In campo le azzurre Camilae Jasmine, le quali tenteranno di conquistare l’accesso al secondo turno del torneo svizzero, pioggia permettendo. Sul centrale, Francesca Di Lorenzo aprirà ilaffrontando Stefanie Voegele, beniamina di casa. Di seguito ilcompleto dell’evento elvetico.WTA...

SuperTennisTv : ?? Super Lucia a Losanna! Bronzetti mette a segno la sua prima vittoria a livello #WTA: 6-1 6-0 a Sugnaux. #tennis - lucaantonetti10 : RT @federtennis: Prima vittoria in un main draw #WTA per Lucia #Bronzetti! ?? A Losanna l'italiana lascia solo un game (6-1 6-0) a Sugnaux.… - GlobalShowGSRa1 : Tennis - WTA Losanna: Camila Giorgi vince al primo turno - RicoBello : RT @LorenzoAndreol4: L'Italia sorride anche in Svizzera! A Losanna Lucia #Bronzetti batte la wild card di casa Tess Sugnaux con un netto 61… - apicella57 : RT @SuperTennisTv: ?? Super Lucia a Losanna! Bronzetti mette a segno la sua prima vittoria a livello #WTA: 6-1 6-0 a Sugnaux. #tennis http… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Losanna Wta Losanna 2021: Giorgi domina Eikeri e approda al secondo turno. Ottima Bronzetti Camila Giorgi è partita con il piede giusto durante il Wta 250 di Losanna 2021 , dominando Ulrikke Pia Eikeri con il risultato di 6 - 2, 6 - 0 . L'azzurra ha tolto più volte il fiato all'avversaria norvegese, imponendosi con accelerazioni letali e ...

WTA Losanna 2021: Lucia Bronzetti batte senza storia Tess Sugnaux e vince all'esordio sul circuito maggiore Il dominio dell'italiana continua nel secondo set, facendo così valere una differenza in classifica che è di ben oltre 300 posizioni (l'elvetica è al momento al 586° posto). Poca fatica, tanta ...

WTA Losanna 2021, Lucia Bronzetti centra l'accesso al tabellone principale OA Sport Laaksonen avanza agli ottavi Nel primo turno del torneo ATP di Bastad Henri Laaksonen (ATP 134) ha sconfitto a sorpresa Lorenzo Musetti (62). Sulla terra rossa svedese il 29enne svizzero ha dovuto faticare parecchio ma alla fine ...

Tennis, WTA Losanna 2021: tutto facile all’esordio per Camila Giorgi. Vittoria in due set sulla norvegese Eikeri Ottimo esordio di Camila Giorgi nel torneo WTA di Losanna. L'azzurra, numero 61 del ranking mondiale, ha superato agevolmente in due set la norvegese Ulrikke Eikeri, 298 del mondo, con il punteggio di ...

