Advertising

CorriereQ : W20: von der Leyen, parità di genere entro il 2030 - zazoomblog : W20: Von der Leyen parità di genere entro il 2030 - #Leyen #parità #genere #entro - giornaleradiofm : Approfondimenti: W20: Von der Leyen, parità di genere entro il 2030: (ANSA) - ROMA, 13 LUG - 'È triste sapere che a… - iconanews : W20: Von der Leyen, parità di genere entro il 2030 - fisco24_info : W20: von der Leyen, parità di genere entro il 2030 -

Ultime Notizie dalla rete : W20 Von

Agenzia ANSA

...delriusciremo a gettare la base per rappresentare gli uomini e le donne in maniera equa sia nel lavoro sia nella famiglia". Lo afferma la presidente della Commissione Europea, Ursulader ......delriusciremo a gettare la base per rappresentare gli uomini e le donne in maniera equa sia nel lavoro sia nella famiglia". Lo afferma la presidente della Commissione Europea, Ursulader ...Con il contributo del W20 riusciremo a gettare la base per rappresentare gli uomini e le donne in maniera equa sia nel lavoro sia nella famiglia». «Non è vero - ha proseguito von der Leyen - che ..."Non è vero - ha proseguito von der Leyen in un videomessaggio in occasione del Summit del Women20 - che dobbiamo scegliere tra la carriera e la famiglia (ANSA) ...