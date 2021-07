Ultime Notizie Roma del 13-07-2021 ore 16:10 (Di martedì 13 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la terza cavità guardiamo la Francia dopo il discorso Alla nazione è tenuto ieri sera dal Presidente Macron più di un milione di francese ha prenotato la prima dose di vaccino contro il coronavirus è un record assoluto ha annunciato il servizio di prenotazione e il suo profilo Twitter ti sono stati 7,5 milioni di connessioni in pochi minuti il ministro della Salute ha annunciato poi che il personale sanitario che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare non verrà pagato Quanto all’estensione dell’obbligo di pasta sanitario in bar ristoranti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la terza cavità guardiamo la Francia dopo il discorso Alla nazione è tenuto ieri sera dal Presidente Macron più di un milione di francese ha prenotato la prima dose di vaccino contro il coronavirus è un record assoluto ha annunciato il servizio di prenotazione e il suo profilo Twitter ti sono stati 7,5 milioni di connessioni in pochi minuti il ministro della Salute ha annunciato poi che il personale sanitario che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare non verrà pagato Quanto all’estensione dell’obbligo di pasta sanitario in bar ristoranti ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Istituzioni caute: i prodotti crypto registrano il volume più basso da ottobre ...- asset che superano quelli su BTC e ETH in termini di afflussi 39 Visualizzazioni totali Notizie ... I prodotti istituzionali su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 8 delle ultime 9 settimane . ...

Grandi Navi, fonti ministeriali: il decreto oggi al Consiglio dei ministri VENEZIA - Il decreto per le Grandi navi a Venezia dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Lo si apprende da diverse fonti ministeriali, secondo le quali sarebbe pronto ...

Coronavirus, ultime notizie. Francia: un milione di vaccini prenotati dopo stretta di Macron Il Sole 24 ORE Enel X e Vw insieme per 3.000 punti ricarica elettrica Enel X, la business line dedicata alle soluzioni energetiche avanzate del gruppo elettrico, e Volkswagen costituiranno in Italia una joint venture paritetica per la realizzazione e la gestione di oltr ...

Pop.Bari: ammesse 2.700 parti civili, anche Regione e Comune Sono circa 2.700 le parti civili ammesse, prevalentemente azionisti, nel processo in corso alla Fiera del Levante di Bari nei confronti di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex ...

