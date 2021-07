Tommaso Zorzi, 'Gli Europei? Non me ne frega niente': l'influencer insultato sui social (Di martedì 13 luglio 2021) Tommaso Zorzi su Instagram si è dovuto difendere da pesanti accuse e insulti per aver espresso il suo parere sul calcio. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021)su Instagram si è dovuto difendere da pesanti accuse e insulti per aver espresso il suo parere sul calcio. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - ririxhemm : HO APPENA INCONTRATO TOMMASO ZORZI E TOMMASO STANZANI CHIEDETEMI SE SONO FELICE?? - iitsmarts : HO APPENA INCONTRATO TOMMASO ZORZI E TOMMASO STANZANI SONO DUE CUORICINI PIANGO FIUMI SONO TENERISSIMI?? - mavuoidiecieuro : @lixinxian69 specifico che sono un Tommaso zorzi hate account se no poi mi cacciano da twitter - itsalessx : Vi prego mollate i giocatori e tornate ai one direction e a Tommaso zorzi, non ce la faccio più -