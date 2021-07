Toka e Gaudianello | la guerra dell' acqua

Advertising

Il gruppo Ami, ricordiamo, negli ultimi anni oltre ad aver acquisito gli impianti della Norda () ha inglobato numerosi marchi fra cui Sangemini, Fabia, Grazia e Aura. Le difficoltà ...I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil di Basilicata dichiarano lo sciopero di 8 ore per ogni turno di lavoro per domani 13 luglio dei lavoratori dello stabilimento lucano di. Alla base dello sciopero le forti preoccupazioni per le condizioni di lavoro e salariale. L'azienda ha infatti dichiarato un esubero di circa 30 unità su 93, nonostante la carenza di ...Dopo settimane trascorse fra appelli caduti nel vuoto e il crescente timore di tagli al personale, i lavoratori degli stabilimenti lucani del gruppo Acque minerali d’Italia (Ami) - quello della ...I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil di Basilicata dichiarano lo sciopero di 8 ore per ogni turno di lavoro per domani 13 luglio dei lavoratori dello stabilimento lucano di Toka/Gaudianello. Alla ...