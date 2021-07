Temptation Island: matrimonio annullato per una coppia protagonista del reality (Di martedì 13 luglio 2021) É di poco fa la notizia che una coppia protagonista dell’ottava edizione di Temptation Island non convolerà a nozze. Stiamo parlando di Alberto Maritato e Speranza Capasso, è stato proprio lui a dichiarare il momento di crisi con la futura moglie sui social. I due promessi sposi hanno riscontrato numerosi problemi, anche durante la permanenza nel reality dei sentimenti, ma adesso la situazione sembrerebbe essere irreparabilmente precipitata. Le parole di Alberto che non lasciano dubbi, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Alberto e Speranza: la crisi a Temptation ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 luglio 2021) É di poco fa la notizia che unadell’ottava edizione dinon convolerà a nozze. Stiamo parlando di Alberto Maritato e Speranza Capasso, è stato proprio lui a dichiarare il momento di crisi con la futura moglie sui social. I due promessi sposi hanno riscontrato numerosi problemi, anche durante la permanenza neldei sentimenti, ma adesso la situazione sembrerebbe essere irreparabilmente precipitata. Le parole di Alberto che non lasciano dubbi, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Alberto e Speranza: la crisi a...

