Teatro Tram | “Storie al Verde” | secondo appuntamento a Casa Tolentino con “Indomite”

(Di martedì 13 luglio 2021) Prosegue la rassegna estiva “al” deldi Napoli, la piccola sala di via Port’Alba fondata cinque anni fa da Mirko Di Martino. Dopo il fortunato “debutto” con “Vinos” nel Giardino segreto di via Foria, questa settimana l’all’aperto con ilpartenopeo si sposta a(Gradini S. Nicola da, nei pressi del corso Vittorio Emanuele).In scena, sabato 17 e domenica 18 luglio, “(Ind’o mit’)”, regia di Angela Rosa D’Auria e con Titti ...

... mentre dovevamo andare in scena sul palcoscenico di unda seicento posti, anche se ... ci abbiamo messo dentro tutte le cose che ci piacciono: dal Marlon Brando di Unche si chiama ...... si inaugura con lo spettacolo di un fondamentale protagonista della storia del... regia di Guglielmo Ferro; Troiane con Elisabetta Pozzi; Unche si chiama desiderio con la coppia D'...Prosegue la rassegna estiva “Storie al verde” del Teatro Tram di Napoli, la piccola sala di via Port’Alba fondata cinque anni fa da Mirko Di Martino. Dopo il fortunato “debutto” con “Vino stories” nel ...Il Teatro Quirino - Vittorio Gassman ... Mariangela D'Abbraccio E Daniele Pecci in Un Tram Che Si Chiama Desiderio. Leo Gullotta è mattatore in Bartleby Lo Scrivano; Alessandro Haber in Morte di un ...