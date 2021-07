Si rivede Tom Cruise e non è da solo | chi è la misteriosa Hayley Atwell?

Leggi su amica

(Di martedì 13 luglio 2021) Tomè stato ovunque a Londra nell’ultimo fine settimana. Come un prezzemolino qualunque. Ma non era. Per la prima volta l’attore si è fatto accompagnare dalla collega, che molti sostengono sia la sua nuova compagna. Sarà vero? Foto Ap Tra le lacrime per la sconfitta nell’Europeo di calcio, gli inglesi non hanno però perso il loro proverbiale sense of humour. E a farne le spese è stato un redivivo Tom. Che è tornato a farsi vedere in pubblico. Anche fin troppo, secondo i britannici. Che stanno continuando a prenderlo in giro per il suo presenzialismo negli appuntamenti che ...