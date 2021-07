Riunione a Milano per stabilire il futuro della Lega Serie A: presente anche De Laurentiis (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com c'è una nuova Riunione a Milano per discutere del futuro della Lega Serie A: tra i presenti, il promotore di queste riunioni, ovvero il numero uno del Genoa Enrico Preziosi. Ma anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, quello del Verona Maurizio Setti, quello del Cagliari Tommaso Giulini e l'amministratore deLegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com c'è una nuovaper discutere delA: tra i presenti, il promotore di queste riunioni, ovvero il numero uno del Genoa Enrico Preziosi. Mail presidente del Napoli Aurelio De, quello del Verona Maurizio Setti, quello del Cagliari Tommaso Giulini e l'amministratore deto dell'Inter Giuseppe Marotta.

