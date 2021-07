Psg, stampa francese: abbandonato il sogno Messi (Di martedì 13 luglio 2021) Il Psg abbandona il sogno Messi. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’ il club parigino, dopo aver contattato lo stesso giocatore e il suo entourage, avrebbe rinunciato all’idea di portarlo in Francia. Nel frattempo l’argentino, fresco di trionfo in Coppa America, è ancora in trattativa per il rinnovo di contratto con il Barcellona, scaduto lo scorso 31 giugno, e sia da parte sua che da parte del club ci sarebbe l’intenzione di trovare l’accordo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Il Psg abbandona il. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’ il club parigino, dopo aver contattato lo stesso giocatore e il suo entourage, avrebbe rinunciato all’idea di portarlo in Francia. Nel frattempo l’argentino, fresco di trionfo in Coppa America, è ancora in trattativa per il rinnovo di contratto con il Barcellona, scaduto lo scorso 31 giugno, e sia da parte sua che da parte del club ci sarebbe l’intenzione di trovare l’accordo. SportFace.

