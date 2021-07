Nomine del Governo Draghi. Migliori, ma non sulla trasparenza. Conoscere gli staff dei ministeri è dura. E i dicasteri senza portafoglio sono un Far West (Di martedì 13 luglio 2021) Vade retro trasparenza. A cinque mesi di distanza dall’insediamento del Governo Draghi riuscire ad avere informazioni sul personale degli uffici di diretta collaborazione, dunque sui professionisti scelti dal premier e dai ministri per affiancarli nel loro lavoro, è ancora un’impresa. La legge prevede che con un semplice click, nella sezione trasparenza dei siti ufficiali dei diversi dicasteri, tali notizie debbano essere disponibili per tutti. Ma anche con l’esecutivo dei Migliori la realtà è un’altra. IL PUNTO. Non è semplice riuscire a sapere chi sono capi di gabinetto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Vade retro. A cinque mesi di distanza dall’insediamento delriuscire ad avere informazioni sul personale degli uffici di diretta collaborazione, dunque sui professionisti scelti dal premier e dai ministri per affiancarli nel loro lavoro, è ancora un’impresa. La legge prevede che con un semplice click, nella sezionedei siti ufficiali dei diversi, tali notizie debbano essere disponibili per tutti. Ma anche con l’esecutivo deila realtà è un’altra. IL PUNTO. Non è semplice riuscire a sapere chicapi di gabinetto, ...

Advertising

ilriformista : Conte, cattolico, mal digerisce la proposta PD del #DdlZan: sulla partita Rai il Movimento va all’elezione del CdA… - michelelanzo : @Michele_Anzaldi @pietro_busacca Caro Michele, anche alla RAI come in tutte le Aziende di Stato, dovrebbe valere i… - mymediarelation : Gianfranco Buonomo è un nuovo Investment Manager nel team di #PrivateDebt di @RielloSgr. L’inserimento coincide con… - 69Massy : @lucrezi89187688 @RadioSavana Si poteva andare già nel 2019 e non ci ha mandato. Ci sono le elezioni del PDR in bal… - marioricciard18 : RT @Marco_Bello1: @marioricciard18 @geascanca @tomasomontanari @GenCar5 Vi ricordate certo “articoli” di certi “giornalisti” dopo la letter… -