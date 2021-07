Advertising

fisco24_info : Mutui: Crif, in primi sei mesi aumento richieste del 20%: Importo medio 137mila euro, il più elevato degli ultimi 1… - GBServicefin : Cancellazione protesti ( assegni e cambiali ) anche in assenza di titoli. Cancellazione CRIF - CTC - EXPERIAN - CR… -

Ultime Notizie dalla rete : Mutui Crif

ANSA Nuova Europa

"Dopo un inizio d'anno ancora caratterizzato dalla prudenza - commenta Simone Capecchi, Executive director di- le richieste die surroghe hanno fatto segnare una crescita costante e ...A febbraio calano dell'8,3% le richieste di credito da parte delle famiglie italiane Diminuiscono anche le richieste die surroghe ( - 3%).ha stimato per l'anno 2021 uno scenario in ..."Dopo un inizio d'anno ancora caratterizzato dalla prudenza - commenta Simone Capecchi, Executive director di Crif - le richieste di mutui e surroghe hanno fatto segnare una crescita costante e ...Crif Spa (IT) – Copenhagen Economics As (DK) – Scottish Government (UK). Il progetto si pone l’obiettivo di testare con dimostratori reali il prodotto dei mutui per l’efficienza energetica (EEM – ...