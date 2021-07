Marko Russell: la Red Bull sogna il pilota della Williams (Di mercoledì 14 luglio 2021) Max Verstappen sta dominando insieme e Lewis Hamilton la cima della classifica e la sfida Red Bull-Mercedes è sempre più entusiasmante. Il capo della Red Bull Helmut Marko ha rilasciato delle dichiarazioni sul pilota della Williams Russell in cui ha fatto capire che non sarebbe affatto dispiaciuto se il pilota passasse alla sua corte ma Russell per ora vuole concludere la stagione e solo dopo si vedrà se continuare con la Mercedes o no. I piloti AlphaTauri prima del Gp di Gran ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Max Verstappen sta dominando insieme e Lewis Hamilton la cimaclassifica e la sfida Red-Mercedes è sempre più entusiasmante. Il capoRedHelmutha rilasciato delle dichiarazioni sulin cui ha fatto capire che non sarebbe affatto dispiaciuto se ilpassasse alla sua corte maper ora vuole concludere la stagione e solo dopo si vedrà se continuare con la Mercedes o no. I piloti AlphaTauri prima del Gp di Gran ...

