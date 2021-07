La sensibilità di Fabrizio Corona si ritrova nel messaggio di auguri inviato a Belen e Antonio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 luglio 2021) Luna Marì è nata. Il popolo della rete, le celebrità e le persone comuni si sono messe in moto per augurare ai neogenitori un meraviglioso futuro. Finalmenteha dato alla luce una splendida bambina nata con parto naturale. La foto della showgirl con in braccio la piccola di casa è diventata un vero e proprio tormentone. Chissà cosa penserà Santiago. Finalmente è nata! Fiocco rosa in casa Rodríguez Spinalbese. Gliper questa nuova creatura non sono mancati. A poche ore dalla nascita Luna Marì è già diventata una baby star. La tenerezza della sua prima foto, il piedino nudo e con una scarpetta rosa, ha fatto da avvio all’altra immagine ...