Inter | ufficiale il ritorno di Vanheusden

Advertising

DiMarzio : #Inter | Ufficiale la risoluzione con #JoaoMario: gli ultimi aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: #Hakimi passa dall'#Inter al #Psg - tcm24com : Ufficiale: Zinho Vanheusden ritorna all'Inter dallo Standard Liegi #Vanheusden #Inter #StandardLiegi - NMercato24 : UFFICIALE: Inter, Esposito in prestito al Basilea. #Calciomercato #13luglio - MarcoRo12460436 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ? INTER, UFFICIALE JOAO MARIO AL BENFICA. Il portoghese ceduto a titolo definitivo ? #SkySport #SkyCalciomercato #… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ufficiale

Il giovane attaccante lascia l'e si trasferirsi in Svizzera. E'il suo trasferimento al Basilea, in prestito con diritto di riscatto e contro - riscatto:Per avere aggiornamenti in ...Come rivelato nei giorni scorsi anche attraverso un comunicatosul proprio sito internet, le strade dell'e di Joao Mario si sono divise. Il portoghese ha infatti rescisso il contratto si è accasato al Benfica . Una mossa che dal Portogallo non ...Quello odierno è stato il primo giorno di lavoro con una nuova maglia anche per Joao Mario, ufficialmente un calciatore del Benfica dopo la risoluzione con l'Inter. Un passaggio che, secondo i legali ...L’Inter ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto di Sebastiano Esposito al Basilea ...