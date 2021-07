Insta nonna | 91enne in bikini è il nuovo fenomeno del web

(Di martedì 13 luglio 2021) Kim Kardashian e Chiara Ferragni chi? Il futuro dei social strizza l’occhio anche al ‘passato’: la novantunenne Baddie Winkle è forse l’influencer più vecchia dei social, ma con i suoi post in, e che post!, guadagna più di molte star di ‘love island’. Visualizza questo post sugram Un post condiviso da Helen / Miss Baddie ????? (@baddiewinkle)gram e il fior fior degli anni Tik tok è ‘il social dei giovani’, magram indicazioni d’età non ne ha avute mai, così Helen Ruth Elam, a.k.a. @BaddieWinkle, sta facendo incetta di follower, di like, e di ...

Advertising

MARTYINLOVEHNLZ : @itboysani Anche io mi è uscito random su insta ho tirato un urlo ho spaventato pure mia nonna ahahaha ahahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Insta nonna

Cosmopolitan

Leggero ma solido, freschissimo, l'abito in pizzo colorato di Alessia Marcuzzi è un must have delle occasioni estive più o meno importanti. Vestito di pizzo che la moda, anche quella dell'Estate 2021, ...Mara Venier felice, la foto con il nipotino Claudio fa impazzire i followers su instagram: "Nonna Mara" E' tempo di vacanze per Mara Venier che, ...