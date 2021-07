Il fratello di Astori ringrazia gli azzurri | ' Davide ha corso con voi'

Advertising

Adnkronos : #Euro2020, fratello di #Astori ringrazia la nazionale: 'Davide ha corso con gli azzurri'. - fanpage : Il commovente post su Instagram di Bruno, fratello di Davide Astori - HuffPostItalia : Il fratello di Astori: 'Davide ha corso al fianco degli azzurri in ogni passo dell'Europeo” - PePPeS_10 : RT @fanpage: Il commovente post su Instagram di Bruno, fratello di Davide Astori - maron_barbara : RT @fanpage: Il commovente post su Instagram di Bruno, fratello di Davide Astori -

Ultime Notizie dalla rete : fratello Astori

Italia Tutte le notizie sulla squadraLo ha scritto in un post su Instagram, Brunodi Davide, che a nome di tutta la famiglia ha ringraziato "di cuore" gli azzurri dopo la dedica della vittoria degli Europei al ...Lungo post su Instagram di ringraziamento per gli azzurri di Mancini da parte di Bruno Astori, fratello di Davide, difensore scomparso prematuramente nel 2018 e con 14 presenze in nazionale. Ieri, al ...Il post su Instagram di Bruno Astori: "Le lacrime di Giorgio sono quelle di un gruppo di ragazzi che hanno condiviso gioie, dolori, difficoltà, emozioni" ...