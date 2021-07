Gli arresti per le proteste a Cuba (Di martedì 13 luglio 2021) Decine di persone sono state fermate dalla polizia dopo le inusuali manifestazioni contro il governo e l'aumento dei prezzi Leggi su ilpost (Di martedì 13 luglio 2021) Decine di persone sono state fermate dalla polizia dopo le inusuali manifestazioni contro il governo e l'aumento dei prezzi

Advertising

TgLa7 : #Wembley: 49 arresti e 19 agenti i polizia feriti prima e dopo la partita. Dopo la sconfitta dell'Inghilterra, gli… - RaiTre : Per la prima volta una troupe televisiva è riuscita a mettere piede nella nazione più inaccessibile: la Bielorussia… - FelicioManzo : Gli arresti per le proteste a Cuba - oniizip10 : RT @ilpost: Gli arresti per le proteste a Cuba - lucaba67 : RT @ilpost: Gli arresti per le proteste a Cuba -