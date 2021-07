Giovane sacerdote precipita in montagna | tutta la comunità è in lacrime

(Di martedì 13 luglio 2021) La tragica vicenda che colpisce non solo lalecchese, è avvenuta proprio in un momento di spensieratezza per i giovani e le famiglie. Don Graziano Gianola,lecchese di 47 anni, è infatti tragicamente morto inmentre accompagnava un gruppo di ragazzi. Lunedì mattina il religioso èto su quello che è noto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La Luce di Maria

La sera del 13 luglio 1934, San Leopoldo di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes a bordo di un calesse trainato da un cavallo assieme ad une a unragazzo percorreva via Dante ...Leggi Anche Bergoglio, pellegrinaggio a Pietrelcina a 50 anni dalla morte di Padre Pio: nessun Papa c'era mai stato In vita incontrò, però, unpolacco, don Karol Wojtyla , arrivato ...La tragica vicenda che colpisce non solo la comunità lecchese, è avvenuta in un momento di spensieratezza per i giovani e le famiglie.Don Graziano Gianola è morto dopo esser precipitato lunedì scorso da un altezza di 15 metri durante una gita in Trentino con i giovani dell'oratorio. Il sacerdote 47enne di Milano, profondo ...