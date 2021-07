Gallipoli, due denunciati per ipotesi di violenza sessuale su due ragazze Erano state ricoverate (Di martedì 13 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Due uomini di 35 anni sono stati denunciati in stato di libertà per ipotesi violenza sessuale ai danni di due 19enni di Verona durante una vacanza a Gallipoli. Hanno entrambi 35 anni e sono italiani. Le vittime nei giorni scorsi sono state ricoverate in ospedale. L'articolo Gallipoli, due denunciati per ipotesi di violenza sessuale su due ragazze <small class="subtitle">Erano ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Due uomini di 35 anni sono statiin stato di libertà perai danni di due 19enni di Verona durante una vacanza a. Hanno entrambi 35 anni e sono italiani. Le vittime nei giorni scorsi sonoin ospedale. L'articolo, dueperdisu due ...

