Export cinese a +32,2% ma import in calo (Di martedì 13 luglio 2021) L'economica cinese ha registrato un aumento dell'Export, secondo quanto riportano i dati registrati nel mese di giugno. L'Export cinese ha visto infatti un aumento del 32,2%, riaffermando la propria posizione dominante nella ripresa economica post pandemica nello scenario internazionale. È invece in calo l'aumento del valore dell'import, che a giugno è stato di 37 punti

Borsa Milano Oggi, 13 luglio 2021: Ftse Mib debole in attesa delle trimestrali USA leggi anche Mercati: l'Asia avanza spinta dall'export cinese. C'è attesa per l'inflazione USA

Export cinese a +32,2% in giugno, frena il mercato interno Tiene la ripresa di Pechino, nonostante le difficoltà legate alla pandemìa, ma l'aumento dell'import è del 37%, in calo rispetto al 51% di maggio L'export cinese cresce a giugno, mentre l'import ristagna, un chiaro segnale del rallentamento dell'economia interna. Le esportazioni sono aumentate del 32% a 281,4 miliardi di dollari, in aumento ...

Export cinese a +32,2% in giugno, frena il mercato interno Il Sole 24 ORE Export cinese a +32,2% ma import in calo Nel mese di giugno l'export cinese ha registrato un aumento del 32,2%. L'import, invece, è in calo, con un aumento di solo il 37%.

