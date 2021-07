Effetto placebo | cos’è e come funziona

Leggi su dilei

(Di martedì 13 luglio 2021)L’è definitol’azione terapeutica di una sostanza in grado di curare un disturbo senza possedere alcuna attività farmacologica. Un farmaco, infatti, ha proprietà terapeutiche perché formulato con principi attivi che vanno a legarsi su recettori presenti sulla membrana o all’interno delle nostre cellule. In uninvece non è presente un principio attivo in grado di generare una risposta fisiologica, oppure è presente in quantità irrilevanti. Sostanze con funzionesono ad esempio quelle inerti,le soluzioni fisiologiche, e le ...