Dopo la morte di Raffaella Carrà | il gesto della RAI che non è ancora arrivato | cosa chiedono i colleghi della conduttrice

Leggi su funweek

(Di martedì 13 luglio 2021) Ladiè stata un fulmine a ciel sereno, che ha fatto prendere atto a tuttisua grandezza,sua straordinaria professionalità e talento, umanità e simpatia. A meno di 24 ore dalla sua scomparsa, i fan e una sua collegaRai hanno già fatto una proposta per una intitolazione in suo onore. In Spagna si parla di intitolarle una piazza nel cuore di Madrid “Merita questo e altro” ha detto l’assessore Jorge García Castaño che ha definito l’artista “un’icona di libertà per molte generazioni”. In Italia ...