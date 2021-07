Ciquinho in uscita dal Benfica, su di lui anche il Napoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Gianluigi Longari, sul suo profilo twitter, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Ciquinho, centrocampista del Benfica su cui c'è un timido interesse anche da parte del Napoli. Agli albori di questa sessione di mercato, il classe 1995 era stato offerto ad alcune squadre italiane (oltre al Napoli), tra cui Lazio, Fiorentina e Torino. Per il momento, tuttavia, non ci sono offerte concrete da parte del Napoli. Ciquinho piace anche al #Napoli che tuttavia non ha ancora ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Gianluigi Longari, sul suo profilo twitter, ha fatto il punto sulla situazione relativa a, centrocampista delsu cui c'è un timido interesseda parte del. Agli albori di questa sessione di mercato, il classe 1995 era stato offerto ad alcune squadre italiane (oltre al), tra cui Lazio, Fiorentina e Torino. Per il momento, tuttavia, non ci sono offerte concrete da parte delpiaceal #che tuttavia non ha ancora ...

