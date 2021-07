Belen Rodriguez | senza veli insieme a Luna Marì

(Di martedì 13 luglio 2021)continua a pubblicare scatti che ritraggono la piccola, nata pochi giorni fa. In queste ore, però, la showgirl ha mandato in visibilio i suoi fan mostrandosi mentre, con il seno scoperto, allatta la bambina. Mentre l’Italia intera era occupata a godersi i mondiali di calciostava mettendo al mondo la sua secondogenita, nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese. La donna Articolo completo: dal blog SoloDonna

tempoweb : Belen Rodriguez partorisce Luna Marì, cosa le dice Fabrizio Corona #belenrodriguez #fabriziocorona… - infoitcultura : GF Vip 6. C’ è anche l ‘ex in comune di Belen Rodriguez e Dayane Mello? - Giornaleditalia : Fabrizio Corona scrive a Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Mari: il toccante messaggio - infoitcultura : Fabrizio Corona scrive a Belen Rodriguez per la nascita di Luna Marì/ 'Auguri Gorda' - GossipItalia3 : Belen Rodriguez: le reazioni di Corona e De Martino alla nascita Luna Marì #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

è ancora in ospedale con la piccola Luna Marì ma dal suo account Instagram mostra i primi momenti insieme alla sua bimba. Nell'ultima storia ha mostrato la poppata della neonata , in ...Belénha voluto presentare Luna Marì ai fan impazienti di conoscerla con una serie di scatti sciogli - cuore . "Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti ...Pochi giorni di vita e Luna Mari, la figlia di Belen Rodriguez, già brilla nelle foto postate sui social. E un papà dolcissimo ...Belen Rodriguez continua a pubblicare scatti che ritraggono la piccola Luna Marì, nata pochi giorni fa. In queste ore, però, la showgirl ha ...