Barack Obama condivide la playlist dell’estate 2021 (Di martedì 13 luglio 2021) L’ex presidente americano Barack Obama condivide su social la sua playlist per l’estate 2021, una tradizione che porta avanti da anni. Nei gironi scorsi aveva anche pubblicato la sua lista di lettura per l’estate 2021, che aveva riscontrato un grande successo. Barack Obama condivide la sua playlist? L’ex presidente americano Barack Obama ha condiviso sui social la sua playlist per l’estate 2021. La playlist dell’ex presidente è piena ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) L’ex presidente americanosu social la suaper l’estate, una tradizione che porta avanti da anni. Nei gironi scorsi aveva anche pubblicato la sua lista di lettura per l’estate, che aveva riscontrato un grande successo.la sua? L’ex presidente americanoha condiviso sui social la suaper l’estate. Ladell’ex presidente è piena ...

Billa42_ : Barack Obama condivide la playlist dell’estate 2021 - mt_italia : Barack Obama, ex presidente, ha aggiunto “Ella No Es Tuya Remix” tra i suoi brani estivi preferiti dell'anno! - sonomusicgroup : Barack Obama anche quest’anno è il re delle playlist estive - carlogubi : 'Il Pazzo Mondo a Stelle e Strisce. Manuale a fumetti per capire gli Stati Uniti'. Raccolta degli editoriali a fume… - saldaPress : Avvistamenti di UFO anche nei cieli italiani? Chi ha già letto il secondo volume di DIE! DIE! DIE! sa già tutta la… -