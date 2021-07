Autovettura in transito in fiamme, paura a Pianodardine (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 12’00 di oggi 13 luglio, sono intervenuti in via Campo Di Fiume a Pianodardine, per un incendio che ha interessato un’Autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo, e che hanno danneggiato una cabina elettrica una recinzione e della vegetazione limitrofa, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Per l’uomo alla guida originario di Avellino nessuna conseguenza oltre un comprensibile spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 12’00 di oggi 13 luglio, sono intervenuti in via Campo Di Fiume a, per un incendio che ha interessato un’in. Leche hanno avvolto il veicolo, e che hanno danneggiato una cabina elettrica una recinzione e della vegetazione limitrofa, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Per l’uomo alla guida originario di Avellino nessuna conseguenza oltre un comprensibile spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

