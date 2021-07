Traffico Roma del 12-07-2021 ore 07:30 (Di lunedì 12 luglio 2021) Luceverde Roma Buona giornata dalla redazione al microfono Simone Cerchiara abbiamo Traffico intenso è in aumento sulle principali strade sulla via Salaria Traffico intenso e code altezza dell’aeroporto dell’Urbe si rallenta sulla Cassia tra la Giustiniana e via di Grottarossa sul tratto Urbano della A24 code e rallentamenti Ci troviamo tra lo svincolo di Viale Togliatti e la tangenziale est più intenso del Traffico sul Raccordo Anulare nel tratto Casilina Tuscolana tratto di carreggiata interna con incolonnamenti con questo è tutto ricordo che i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) LuceverdeBuona giornata dalla redazione al microfono Simone Cerchiara abbiamointenso è in aumento sulle principali strade sulla via Salariaintenso e code altezza dell’aeroporto dell’Urbe si rallenta sulla Cassia tra la Giustiniana e via di Grottarossa sul tratto Urbano della A24 code e rallentamenti Ci troviamo tra lo svincolo di Viale Togliatti e la tangenziale est più intenso delsul Raccordo Anulare nel tratto Casilina Tuscolana tratto di carreggiata interna con incolonnamenti con questo è tutto ricordo che i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Europei: notte di caroselli in centro a Roma, traffico in tilt per i festeggiamenti La nazionale di calcio batte l'Inghilterra ai rigori e l'Italia conquista il titolo di campione d'Europa dopo 53 anni. Cori e caroselli di auto nelle vie del centro a Roma. Traffico in tilt per i festeggiamenti. 12 luglio 2021

La felicità nelle piazze Urla, clacson, gioia e balli Sempre fra i Navigli e la Darsena il traffico è completamente bloccato e alcuni ragazzi ne hanno ...fine del match la festa e la gioia di milioni di appassionati si riversa per le strade anche di Roma .

Autostrade: i lavori in corso rallentano il traffico su A7 e A10 Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di lunedì 12 luglio: analizziamo la viabilità. Da segnalare sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (km 120.7) coda per lavori lungo il t ...

