Tifosi italiani picchiati a Wembley: è fake news (Di lunedì 12 luglio 2021) Sta spopolando in queste ore il video che ritrae una rissa tra Tifosi allo stadio nel corso della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Video che in molti sostengono essere stato girato al termine dalla partita vinta dagli Azzurri e che ritrarrebbe la furia inglese contro gli italiani. Peccato che invece si tratta di una rissa scoppiata prima del match e che coinvolge Tifosi inglesi che probabilmente senza biglietto tentano di sfondare i cancelli per entrare allo stadio. Il video infatti è stato diffuso dall’account twitter del giornalista Kyle Glen già alle 20.45 di sera anche se è rimbalzato sui social network nella ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 12 luglio 2021) Sta spopolando in queste ore il video che ritrae una rissa traallo stadio nel corso della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Video che in molti sostengono essere stato girato al termine dalla partita vinta dagli Azzurri e che ritrarrebbe la furia inglese contro gli. Peccato che invece si tratta di una rissa scoppiata prima del match e che coinvolgeinglesi che probabilmente senza biglietto tentano di sfondare i cancelli per entrare allo stadio. Il video infatti è stato diffuso dall’account twitter del giornalista Kyle Glen già alle 20.45 di sera anche se è rimbalzato sui social network nella ...

