Tennis, ranking Atp: Berrettini supera Federer, Zverev sale al quinto posto (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo il sesto successo a Wimbledon da parte del serbo Djokovic, che nell'ultimo atto ha sconfitto l'azzurro Berrettini in quattro set, come ogni lunedì è uscito il nuovo ranking Atp che vede il Tennista romano issarsi all'ottavo posto (+1090 punti), superando lo svizzero Federer che scende al nono, perdendo 600 punti vista la finale ottenuta L'articolo proviene da Webmagazine24.

