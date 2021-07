Radio Radio, grafici avvelenamento del pozzo (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci state segnalando l’ennesimo video con Fabio Duranti, ennesimo video prodotto da quella fucina di disinformazione che è Radio Radio. Oggi però ci mettiamo davvero poco a mostrarvi come questa disinformazione venga costantemente diffusa. Il video di Duranti dura poco più di cinque minuti, ma non serve analizzarlo tutto per evidenziare il punto in cui la disinformazione viene spacciata. Duranti fa il classico gioco delle tre carte. Mostra dei grafici e fa dei paragoni, ma fa tutto un tanto al chilo. Prima ci fa vedere il titolo del Corriere della Sera, giornale italiano, per parlare della situazione in UK. ... Leggi su butac (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci state segnalando l’ennesimo video con Fabio Duranti, ennesimo video prodotto da quella fucina di disinformazione che è. Oggi però ci mettiamo davvero poco a mostrarvi come questa disinformazione venga costantemente diffusa. Il video di Duranti dura poco più di cinque minuti, ma non serve analizzarlo tutto per evidenziare il punto in cui la disinformazione viene spacciata. Duranti fa il classico gioco delle tre carte. Mostra deie fa dei paragoni, ma fa tutto un tanto al chilo. Prima ci fa vedere il titolo del Corriere della Sera, giornale italiano, per parlare della situazione in UK. ...

