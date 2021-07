Papa: contento per le vittorie di Italia e Argentina (Di lunedì 12 luglio 2021) Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha gioito per la vittoria dell'Italia agli Europei e dell'Argentina nella Coppa America di calcio. "Nel condividere la gioia per la vittoria ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 luglio 2021)Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha gioito per la vittoria dell'agli Europei e dell'nella Coppa America di calcio. "Nel condividere la gioia per la vittoria ...

